Les Flames de Calgary n'ont pas des allures de proie difficile, mais les Canadiens devront éviter le piège, jeudi soir, à Montréal.

La formation albertaine ne connaît pas une grande saison (14-12-2), elle qui ne serait pas des séries si celles-ci commençaient aujourd’hui. Elle a également subi la défaite à ses trois dernières rencontres.

Toutefois, les Flames ont été victimes de malchance ainsi que du brio des gardiens adverses, puisqu’ils ont décoché un impressionnant total de 93 tirs au cours de leurs deux dernières rencontres.

«Dernièrement, si tu t’intéresses à nos matchs, les bonds [de la rondelle] ne sont pas allés de notre côté», a résumé l’entraîneur-chef Glen Gulutzan.

Voilà une équipe qui pourrait ainsi exploser d'un moment à l'autre.

Les Canadiens, qui ont vu leur série de cinq victoires s’arrêter face aux Blues mardi, doivent quant à eux composer avec une très faible marge d’erreur pour espérer participer aux séries.

Ils espèrent miser sur les services de l’attaquant québécois Jonathan Drouin, qui s’est absenté des trois derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps.

Drouin a raté l’entraînement des siens mercredi en raison d’un virus, mais l’entraîneur-chef Claude Julien est optimiste quant à son retour au jeu.

«Je crois que oui. On espère, car c’était l’objectif, qu’il revienne jeudi. Maintenant c’est un point d’interrogation, car il est malade. On verra comment il se sent demain», a-t-il affirmé mercredi.

Si Drouin n’est pas en mesure de participer au match, il sera encore plus important pour le capitaine Max Pacioretty de se remettre en marche, lui qui n’a marqué qu’un maigre but à ses 11 derniers matchs.

Pour le gardien Carey Price, il s'agira d'un septième départ consécutif. La vedette du Tricolore montre une fiche de 5-1-0 et un pourcentage d'arrêts de .946 depuis qu'il est revenu au jeu après une absence de 10 matchs.