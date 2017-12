Derrick Rose présente ses excuses à ses coéquipiers

Le joueur des Cavaliers de Cleveland Derrick Rose s’est excusé auprès de ses coéquipiers pour avoir quitté l’entourage de l’équipe pendant près de deux semaines.

Rose s’est adressé aux joueurs des Cavs pendant la période d’échauffement avant le duel contre les Kings de Sacramento, mercredi soir, selon le réseau ESPN. Cleveland l’a alors emporté 101-95 pour décrocher un 13e gain consécutif.

Plusieurs coéquipiers ont insisté sur le fait que Rose n’avait pas à s’excuser mais le joueur par excellence de la saison 2010-2011 tenait à mettre les pendules à l’heure.

«Il m’a demandé s’il pouvait parler à l’équipe avant l’échauffement, a expliqué l’entraîneur-chef Tyronn Lue. Il a été accueilli à bras ouverts et tout le monde est content qu’il soit de retour.»

Rose a raté les 13 dernières rencontres des Cavaliers à cause d’une entorse à la cheville. Il a quitté l’équipe pour réfléchir sur son avenir professionnel. Âgé de 29 ans, Rose aurait même songé à prendre sa retraite.

En sept sorties cette saison, l'ancien des Bulls de Chicago et des Knicks de New York a maintenu une moyenne de 14,3 points, 1,7 mention d’aide et 2,6 rebonds.

Les Cavaliers occupent le deuxième rang de l’Association Est, dans la NBA.