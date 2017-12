Autre soirée électrisante pour le Lightning

Le joueur d’avant Vladislav Namestnikov a marqué le but décisif vers le milieu de la rencontre, jeudi en Floride, et le Lightning de Tampa Bay a maté l’Avalanche du Colorado au compte de 5-2.

Outre Namestnikov, qui revendique 12 réalisations cette saison et qui a amassé deux mentions d’aide, Steven Stamkos, Chris Kunitz, Alexander Killorn et Brayden Point ont enfilé l’aiguille pour les vainqueurs. Stamkos et Tyler Johnson ont totalisé deux aides également.

Le défenseur Anton Stralman a présenté un différentiel de +3.

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Peter Budaj a effectué 28 arrêts.

La formation floridienne occupe le sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey avec 20 victoires et 42 points.

Chez les perdants, détenteurs du 13e rang de l’Association de l’Ouest, Erik Johnson a marqué, tout comme Gabriel Landeskog. L’ex-joueur du Tricolore Sven Andrighetto a ajouté une aide. Semyon Varlamov a repoussé 27 rondelles.