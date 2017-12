Un 1er jeu blanc pour Marsktrom

Jacob Markstrom a repoussé la totalité des 30 lancers dirigés vers lui en route vers une victoire de 3-0 des Canucks de Vancouver contre les Hurricanes de la Caroline, mardi.

À son 115e départ, le gardien suédois a ainsi réalisé le premier jeu blanc de sa carrière, portant sa fiche à 8-8-3.

Le défenseur Derick Pouliot a inscrit un but et une mention d'aide dans une cause gagnante.

L'ancien des Canadiens Thomas Vanek et l'attaquant Bo Horvat ont aussi touché la cible pour les Canucks (14-10-4), qui ont battu les «Canes» à domicile pour un 10e match d'affilée.

Le gardien Scott Darling a cédé trois fois sur 22 tirs.