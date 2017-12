Un 13e gain consécutif pour les Cavaliers

Les Cavaliers ont travaillé fort, mais ils ont finalement obtenu une 13e victoire consécutive, mercredi soir à Cleveland, battant les Kings de Sacramento par le pointage de 101-95.

Avec ce gain, la formation de LeBron James vient égaler le record de la plus longue séquence victorieuse de l’histoire du club, un exploit qui avait déjà été réalisé deux fois, en 2009 et 2010.

Dans le match de mercredi, les «Cavs» tiraient de l’arrière 57-48 à la mi-temps.

Menée par James, l’équipe locale a réussi à s’imposer au quatrième quart.

La grande vedette des Cavaliers a terminé la soirée avec 32 points et neuf passes décisives. Kevin Love et Jeff Green ont suivi avec respectivement 18 et 17 points.