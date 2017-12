LNH 360: déjà 40 points pour Kucherov

Voici un résumé exhaustif des activités de mardi soir dans la LNH.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

New Jersey 4, COLUMBUS 1

Rangers de NY 4, PITTSBURGH 3

St. Louis 4, MONTRÉAL 3

DETROIT 5, Winnipeg 1

TAMPA BAY 6, Islanders de NY 2

Nashville 5, DALLAS 2

Buffalo 4, COLORADO 2

VANCOUVER 3, Caroline 0

VEGAS 4, Anaheim 3 (Tirs de barrage)

LOS ANGELES 5, Minnesota 2

Kucherov et le Lightning atteignent la barre des 40 points

Nikita Kucherov a récolté deux mentions d’aide pour devenir le premier joueur cette saison à atteindre la barre des 40 points (19-21— en 27 PJ) et aider le Lightning (19-6-2, 40 points) à reprendre possession du premier rang du classement de la LNH. La formation de Tampa Bay a établi un record d’équipe pour le plus faible nombre de parties jouées avant d’atteindre la marque des 40 points.



*Kucherov est devenu le troisième joueur de l’histoire de l’équipe à avoir amassé 40 points lors des 27 premiers matchs de la saison, après Vincent Lecavalier en 2007-2008 (26 PJ) et Steven Stamkos en 2010-2011 (25 PJ).



Les Kings et les Predators se partagent la tête de l’association de l’Ouest



Les Kings (18-8-3, 39 points) et les Predators (18-7-3, 39 points) ont tous les deux gagné pour dépasser les Jets (17-7-4, 38 points) au classement et ainsi se partager le premier rang de l’association de l’Ouest. Les deux équipes se situent à un point du Lightning au premier échelon du classement de la Ligue.

*Marian Gaborik a fait bouger les cordages à deux reprises pour obtenir ses 400e but et 800e point (400-400—800), permettant aux Kings de coller une sixième victoire, leur plus longue séquence victorieuse depuis la période du 16 au 31 octobre 2015 (7-0-0). Anze Kopitar (1-2—3) s’est fait complice des deux réussites de Gaborik pour atteindre le plateau des 500 mentions d’aide (270-500—770).

*Juuse Saros a réalisé 43 arrêts, le plus haut total de sa carrière, et cinq différents joueurs ont touché la cible pour mener les Predators à leur troisième gain consécutif.



Schenn inscrit le 3e tour du chapeau de sa carrière



Brayden Schenn a secoué une léthargie de cinq matchs sans but pour inscrire le troisième tour du chapeau de sa carrière, aidant les Blues (18-8-2, 38 points) à ne pas s’éloigner des Predators et des Kings au classement.

*Schenn se retrouve à égalité au 9e rang de la LNH avec une fiche de 13 buts, 20 mentions d’aide et 33 points (28 PJ), alors que ses cinq buts gagnants en 2017-2018 sont seulement surpassés par Brandon Saad (6), le meneur à ce chapitre.



*Le saviez-vous? Schenn a obtenu le 30e tour du chapeau de 2017-2018 (425 PJ), ce qui représente le plus grand nombre lors des 425 premiers matchs de la saison depuis 2010-2011 (33).



La recrue Barzal atteint déjà le plateau des 25 points



L’attaquant des Islanders Mathew Barzal a enregistré un but et une mention d’aide pour devenir la deuxième recrue à atteindre la barre des 25 points cette saison (7-19—26 en 27 PJ), rejoignant l’attaquant des Canucks Brock Boeser (13-12—25 en 25 PJ). Barzal peut aussi se targuer d’être la quatrième recrue de l’histoire de l’équipe à atteindre la marque des 25 points au cours des 27 premiers matchs de la saison.

11e victoire à la maison pour les Golden Knights

Erik Haula (1-2—3) a enfilé le but égalisateur avec 4:22 à jouer en temps règlementaire et Alex Tuch (0-1—1) a inscrit le filet décisif en tirs de barrage pour porter la fiche des Golden Knights à 11-2-0 au T-Mobile Arena. La formation du Nevada se situe à égalité au premier rang de la LNH pour les victoires à domicile cette saison.



Les matchs de ce soir



Flames de Calgary c. Maple Leafs de Toronto à TVA Sports à 19h30

Flyers de Philadelphie c. Oilers à 21h30

Blackhawks de Chicago c. Capitals de Washington à 19h

Sénateurs d’Ottawa c. Ducks d’Anaheim à 22h