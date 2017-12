Ligue des champions : le portrait est complet

Liverpool, Séville, Shakhtar et Porto se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes.

Ils rejoignent à ce stade de la compétition reine les clubs suivants : Manchester United, Bâle, Paris SG, Bayern Munich, AS Rome, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Manchester City, Besiktas, Tottenham, Real Madrid.

GrE : Reds en trombe, Séville au trot

Liverpool a scellé sa première place en écrasant le Spartak Moscou 7-0, avec un triplé de Coutinho, un doublé de Mané et des buts de Firmino et Salah. Les Reds retrouvent les 8e de finale de C1 pour la première fois depuis 2009, tandis que les Moscovites doivent se contenter d'Europa League.

Mais le large succès de Liverpool, qui s'est vite dessiné, a aussi profité à Séville, qui pouvait dès lors se permettre de perdre chez la lanterne rouge slovène de Maribor (score final: 1-1). Les Andalous ont d'ailleurs longtemps été menés au score, dès la 10e, avant d'égaliser par Ganso sur une grossière bourde du gardien adverse (75e). Peut-être les Sévillans avaient-ils l'esprit déjà tourné vers Madrid où ils affronteront le Real dimanche en Liga...

GrF : Shakhtar en C1, Naples en C3

Le Shakhtar Donetsk et Naples étaient en balance, et c'est le club ukrainien qui s'est détaché. Il a battu Manchester City 2-1 sur des buts coup sur coup de Bernard, d'une superbe frappe enroulée (26e), et Ismaily, profitant de la mauvaise sortie du gardien Ederson (32e). Agüero, sorti du banc, a réduit le score sur penalty (90e+2).

C'est un petit exploit réussi par le Shakhtar: City a subi sa première défaite de la saison, au bout de 22 matchs toutes compétitions confondues. Les joueurs de Guardiola, qui étaient déjà qualifiés et assurés de finir premiers, n'ont pas préparé de manière idéale l'électrique derby mancunien face au United de Jose Mourinho prévu dimanche en Premier League.

Naples de son côté, malgré son but dès la 2e minute signé Zielinski, s'est fait renverser 2-1 par Feyenoord, qui quittait ainsi la scène européenne en marquant ses premiers points. Il s'agit d'une forme de gâchis pour le Napoli, relégué en C3 alors qu'il est irrésistible en Serie A et qu'il avait atteint les 8e de finale de C1 la saison dernière, seulement éliminé par le Real.

GrG : Porto plutôt que Leipzig

Derrière Besiktas, qui avait déjà sécurisé sa première place précédemment, le FC Porto a pris le deuxième billet en surclassant Monaco 5-2, sur doublé d'Aboubakar et des buts de Brahimi, Alex Telles et Soares, contre des réductions du score de Glik sur penalty et Falcao sorti du banc pour les champions de France, privés de printemps européen.

Le RB Leipzig, qui a perdu à la dernière minute contre Besiktas (2-1), poursuivra sa première campagne européenne en C3.

GrH : Dortmund en C3, record CR7

Tottenham et le Real Madrid avaient figé dans cet ordre les deux premières places, si bien que l'enjeu se situait à l'étage inférieur, dans une inattendue lutte à distance entre Dortmund et l'APOEL Nicosie pour la petite Europe. Les deux clubs ont perdu, Dortmund 3-2 à Madrid et Nicosie 3-0 à Tottenham, mais c'est le Borussia qui ira en C3 du fait d'une meilleure différence de buts générale.

Les Allemands ont même frôlé l'exploit, en surmontant les buts de Mayoral (8e) et Cristiano Ronaldo (12e) dans le premier quart d'heure grâce à un doublé autour de la pause d'Aubameyang (43e, 48e). Mais Lucas Vasquez (81e) a permis aux doubles champions d'Europe en titre de décrocher une victoire qui les fuyait depuis deux matchs avec deux nuls en Coupe et Championnat d'Espagne.

Cristiano Ronaldo, à la veille de recevoir selon toute vraisemblance son cinquième Ballon d'Or, a signé un but, d'une superbe frappe enroulée, à valeur de double record: il est devenu le premier joueur à marquer lors des six matchs de poules d'une édition de Ligue des champions, tout en y égalant le record de buts de Messi (60 réalisations).