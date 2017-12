LavoieDubé : pourquoi seulement deux Québécois sont invités au camp d’ECJ?

Les dirigeants d’Équipe Canada junior ont dévoilé la liste des joueurs invités au camp de sélection de la formation, ce mercredi, et seulement deux joueurs québécois y figurent.

Cette information pourrait faire tiquer, mais il ne faut pas oublier que l’entraîneur-chef, le directeur général et le même l’entraîneur des gardiens de l’équipe sont québécois.

Le problème, c’est que la cuvée de joueurs québécois nés en 1998 n’est pas des plus extraordinaires, a expliqué notre journaliste Mikaël Lalancette, mercredi, à #LavoieDubé.

Les deux meilleurs sont Pierre-Luc Dubois et Samuel Girard, et ils sont actuellement dans la LNH. C’est pourquoi on retrouve seulement Maxime Comtois et Samuel Harvey sur la liste des invités.

Mikaël, Renaud Lavoie et Dany Dubé ont longuement discuté, mercredi, afin de comprendre les difficultés du hockey mineur québécois à produire des joueurs de haut calibre au même volume que le reste du pays.

