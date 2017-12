La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie de retour près de Québec

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie effectuera un retour dans la région de Québec pour la 10e édition du 1000 km, en 2018.

Sans dévoiler la ville qui accueillera les milliers de cyclistes pour ce volet toujours fort couru depuis sa création, Pierre Lavoie a confirmé que la région de la capitale sera une fois de plus sous les projecteurs en juin prochain.

Québec et Montmagny ont jadis été le théâtre de cette portion de la grande randonnée cycliste, laquelle est un point d’exclamation aux activités du Grand défi Pierre Lavoie.

«Ce que je peux dire, c’est que la Boucle va être très, très près de Québec. On annoncera la ville bientôt. On est contents parce qu’on a beaucoup de cyclistes de Québec et des environs. On viendra dans un endroit où on n’est jamais venu. On a hâte de l’annoncer», a dévoilé le principal intéressé au Journal de Québec.

La Boucle aura lieu le samedi 16 juin. L’an dernier, l’événement s’était tenu à Montréal.