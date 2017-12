Antoine Griezmann est blessé

L'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann, touché à une cuisse, a terminé blessé la rencontre contre Chelsea (1-1) mardi en Ligue des champions, a annoncé mercredi le club madrilène, qui devrait être privé du Français dimanche face au Betis Séville en Championnat d'Espagne.

«Les services médicaux de l'Atletico Madrid ont soumis Antoine Griezmann à une IRM. L'objectif de cet examen était d'évaluer des douleurs musculaires ressenties au niveau de l'arrière de la cuisse droite», a écrit l'Atletico dans un communiqué, sans préciser de durée d'indisponibilité.

Selon les sites internet des quotidiens sportifs As et Marca, Griezmann sera au moins forfait dimanche en Liga sur le terrain du Betis Séville, et paraît incertain pour le match suivant, le 16 décembre à domicile contre Alavés.

«Grizi» a joué les 90 minutes du match nul concédé mardi soir contre Chelsea à Londres, où l'Atletico a été éliminé de la Ligue des champions et renversé en Europa League.

Cette blessure est un sérieux contretemps pour le club madrilène, alors que l'international français, longtemps muet cette saison, restait sur quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions.

Avant la 15e journée de Liga ce week-end, l'Atletico Madrid est troisième du classement (30 pts) à six longueurs derrière le FC Barcelone, leader (1er, 36 pts).