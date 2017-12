5 choses à surveiller en finale de la Coupe MLS

Voici cinq choses à surveiller en vue de la finale de la Major League Soccer (MLS) ce samedi 9 décembre, à Toronto:

Une revanche

Même si les membres du Toronto FC n’ont pas voulu jouer la carte de la revanche, ils sont très certainement heureux de revoir les Sounders de Seattle en finale cette année afin de faire oublier leur prestation sans lustre lors de l’affrontement entre les deux clubs en finale, l’an passé.

Les défenses

On verra les deux meilleures défensives de la MLS au cours des séries d’après-saison. En quatre rencontres, les Sounders ont récolté autant de blanchissages. Le Toronto FC a accordé un but dans chacun des matchs de la demi-finale de l’Est contre les Red Bulls et a blanchi le Crew de Columbus lors des deux rencontres de la finale de l’Est.

L’attaque de Toronto

L’an passé, Toronto s’est présenté en finale après avoir marqué 17 buts en seulement cinq matchs de séries. Les choses sont autrement différentes cette saison alors que la troupe de Greg Vanney a inscrit seulement trois buts en quatre rencontres, ayant subi deux blanchissages.

La cheville d’Altidore

Jozy Altidore s’est blessé à une cheville lors du match retour de la finale de l’Est il y a une semaine à Toronto, ce qui ne l’a pas empêché de marquer le seul but de cette série aller-retour quelques minutes plus tard. En début de semaine, il a soutenu qu’il serait en mesure de jouer même s’il ne sera pas à 100 % de ses capacités. On devrait le voir au moins une bonne heure.

La météo

Selon les pronostics actuels, il fera froid (autour de 0 °C) et il risque de neiger sur le BMO Field, ce qui risque de rendre les conditions de jeu difficiles. Voilà une couche dramatique de plus sur une finale qui s’annonce très intéressante.