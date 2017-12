Stevenson-Alvarez: la WBC se penche sur la situation

Le président de la World Boxing Council (WBC) Mauricio Sulaiman a indiqué mardi que l’organisation de boxe allait se pencher sur le cas du champion Adonis Stevenson, qui tarde à affronter son aspirant obligatoire Eleider Alvarez.

«Nous nous penchons sur cette situation, a écrit Sulaiman sur Twitter.

We are addressing this matter. It's not 4 years & Kovalev hurt the process as well but it's unacceptable to continue. WBC is ruling soon https://t.co/nc7J98VDjc