Ronald Matarrita récompensé

Le New York City FC a consenti une prolongation de contrat au défenseur Ronald Matarrita, mardi.

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Natif du Costa Rica, l’athlète de 23 ans a complété en 2017 sa deuxième campagne avec la formation new-yorkaise. Cette année, il a inscrit un but en 1988 minutes de jeu, décochant 25 tirs, dont neuf cadrés. Matarrita a amorcé 23 de ses 25 rencontres et a effectué deux présences en séries éliminatoires.

«Depuis mon arrivée ici, j’ai vécu de bonnes années. Je me sens bien à New York et ce fut une grande explication quant à ma décision de jouer avec cette équipe, a commenté l’ancien de la formation Alajuelense au quotidien New York Post. Je crois également que je me suis amélioré comme joueur.»