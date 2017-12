Mark Ingram blessé à un orteil

Le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans Mark Ingram souffre d’une blessure à un orteil.

Le nom d’Ingram est apparu dans le rapport des blessures publié par la NFL, mardi.

Cela veut dire que l’attaque au sol des Saints (9-3), une des meilleures dans la NFL, pourrait être un peu au ralenti jeudi dans le duel contre les Falcons d’Atlanta.

Ingram et Alvin Kamara forment le duo de demis offensifs le plus dynamique de la NFL cette saison. En 180 courses jusqu’ici, Ingram a récolté 980 verges de gains et neuf touchés. La recrue Kamara a pour sa part accumulé 606 verges et sept touchés en seulement 86 portées.

Les Saints occupent le premier rang de la section Sud de l’Association nationale, devant les Panthers de la Caroline (8-4) et les Falcons (7-5).