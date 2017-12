Voici un survol des activités du lundi 4 décembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)



CAPITALS 4, San Jose 1

Islanders 5, Panthers 4 (Fus.)

PREDATORS 5, Bruins 3

Flyers 5, FLAMES 2

OVECHKIN MARQUE UN 20e BUT ET GRIMPE DANS LES LIVRES D’HISTOIRE

Alexander Ovechkin a récolté deux points, dont le but de la victoire et est ainsi devenu le premier joueur à compter 20 buts cette saison dans un cinquième gain des Capitals de Washington (16-11-1, 33 points) en six rencontres. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Sextuple récipiendaire du trophée Maurice-Richard, Ovechkin a marqué le 578e but de sa carrière et ainsi dépassé Mark Recchi au 20e rang de tous les temps à ce chapitre. Jaromir Jagr, des Flames de Calgary, est le seul joueur actif avec plus de buts qu’«Ovi» (766).

Ovechkin a également marqué le 97e but gagnant de sa carrière, ce qui lui a permis de doubler l’ancienne gloire des Maple Leafs de Toronto Mats Sundin au 11e rang de l’histoire. Avec 135 buts, Jagr détient le record et Patrick Marleau (103) est le seul autre patineur actif avec plus de buts décisifs.

L’attaquant des Capitals n’a jamais marqué moins de 32 buts en une saison – d’ici à ce que le capitaine des «Caps» rallie ce total, il est du moins devenu, lundi, le 11e joueur de l’histoire de la LNH à commencer sa carrière avec 13 saisons consécutives d’au moins 20 buts. Depuis son arrivée en 2005, le numéro 8 domine tous les joueurs de la LNH avec 578 buts, 1063 points, 97 buts gagnants et 218 buts en supériorité numérique

UN TRIO EN FEU DANS UNE VICTOIRE À DOMICILE DES PREDATORS

Le trio de Craig Smith (2B, 1A), de Kevin Fiala (1B, 1A) et de Kyle Turris (2A) a totalisé sept points pour aider les Predators de Nashville (17-7-3, 37 points) à améliorer leur dossier à 11-2-1 au Bridgestone Arena cette saison.

Depuis l’acquisition de Turris dans l’échange à trois équipes qui a envoyé l’attaquant Matt Duchene chez l’Avalanche du Colorado en provenance des Sénateurs d’Ottawa, sa ligne offensive totalise 32 points en 12 rencontres et les Predators montrent une fiche de 9-2-1.

Crédit photo : AFP

LES CANADIENS, LES KINGS ET LES STARS TOUS EN QUÊTE D’UN 6E GAIN D’AFFILÉE



Les Canadiens de Montréal (13-12-3, 29 points), les Kings de Los Angeles (17-8-3, 37 points) et les Stars de Dallas (16-10-1, 33 points) cherchent tous à étirer leurs séquences victorieuses respectives. Six victoires d’affilée, c’est la plus longue série du genre enregistrée cette saison, à trois reprises : les Blue Jackets de Columbus, les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York y sont parvenus.Les Canadiens dominent leurs adversaires 24-6 au chapitre des buts depuis cinq parties, incluant la monstrueuse victoire de 10-1 signée aux dépens des Red Wings de Detroit à Montréal.

Le gardien des Canadiens Carey Price (5-0-0, moyenne de 1,20, taux de ,962, 1 blanchissage), celui des Kings Jonathan Quick (4-0-0, moyenne de 1,23, taux de ,952, 1 blanchissage) et Ben Bishop, des Stars (4-0-0, moyenne de 2,20, taux de ,930, 1 blanchissage) ont tous joué un rôle prépondérant dans les séquences heureuses de leurs formations respectives.