Les Predators mettent fin à la bonne séquence des Stars

Les Predators de Nashville ont marqué quatre buts lors de la période médiane pour venir à bout des Stars par la marque de 5-2, mardi soir, à Dallas.

Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour les visiteurs, tandis que les Stars s’inclinent pour la première fois en six duels.

Cody McLeod et Pontus Aberg ont chacun enfilé leur premier but de la saison. Kyle Turris et Calle Jarnkrok ont également fait bouger les cordages, au deuxième vingt.

C’est Kevin Fiala qui a ouvert la marque, lors d’un avantage numérique. Il s’agit de son cinquième but de la saison.

Stephen Johns et Jamie Oleksiak ont été les seuls buteurs pour les Stars.

Juuse Saros a été solide devant la cage des Preds en repoussant 43 des 45 rondelles dirigées vers lui.

Ben Bishop a pour sa part accordé trois buts sur 15 tirs, avant de laisser sa place à Kari Lehtonen, qui a cédé deux fois.