Les Blue Jays échangeront-ils Josh Donaldson?

Publié aujourd'hui à 14h16

Mis à jouraujourd'hui à 14h32

Les assises annuelles du baseball majeur se déroulent présentement à Orlando.

Il y a plusieurs négociations qui sont amorcées pour l’acquisition de Giancarlo Stanton et du Japonais Shohei Ohtani, mais que nous réservent les Blue Jays?

Le joueur qui a la plus grande valeur sur le marché des transactions est sans aucun doute Josh Donaldson. Mais avant de l’échanger, il faut trouver son successeur au troisième but. Au sein de la formation actuelle des Jays, il y a deux joueurs qui peuvent remplir ce rôle.

Le premier nom qui me vient à l’esprit pour évoluer au troisième but, c’est Troy Tulowitzki. Ses nombreuses blessures l’empêchent de jouer des saisons complètes, mais ces blessures sont causées par son jeu à l’arrêt-court.

Défensivement, il n’y a aucun problème. Offensivement, tu ne peux pas remplacer Donaldson.

Mon choix, à bien y penser, c’est mon vœu de Noël: Russell Martin.

La ruée vers l’or à San Francisco

La ruée vers l’or à San Francisco a duré pendant environ huit ans, de 1848 à 1856. Les Giants, qui ont remporté la Série mondiale en trois occasions depuis 2010, semblent avoir trouvé une mine d’or.

Ils ont un excellent groupe de recruteurs, mais cette année, les Giants ont sans doute rajouté un secteur d’exploitation minière à la recherche de gisements d’or pour payer les joueurs qu’ils désirent acquérir.

Les Giants sont présentement en lice pour les acquisitions du joueur par excellence de la Ligue nationale, Giancarlo Stanton, ainsi que pour le redoutable lanceur et frappeur japonais Ohtan. Oui, j’ai bel et bien écrit lanceur et frappeur.

Selon des informations, la direction des Giants a rencontré dernièrement Ohtan à Los Angeles. L’argent est un élément important dans les négociations, mais ce qui est encore plus important, c’est son temps de jeu à titre de frappeur.

Le gérant des Giants, Bruce Bochy, a confirmé à Ohtani qu’il pensait pouvoir l’utiliser pour 300 à 400 présences au bâton.

Les Marlins, du pareil au même

Des gens d’affaires, dont Derek Jeter et Bruce Sherman, sont les nouveaux propriétaires des Marlins. Ils ont hérité d’une organisation qui n’a pas atteint la barre de ,500 depuis 2009.

Le grand reproche qui était attribué à Jeffrey Loria: échanger ses joueurs vedettes pour des espoirs.

Dès qu’il a pris possession de l’équipe, Jeter a mis Stanton sur le marché des échanges. Je regrette, mais c'est du pareil au même chez les Marlins!