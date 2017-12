Les Alouettes exclus de l’équipe d’étoiles de la LCF

Aucun joueur des Alouettes de Montréal ne s’est taillé une place au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF) dévoilée mardi.

Les Tiger-Cats de Hamilton ont également été ignorés.

Seulement trois joueurs des champions de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, ont été choisis: le receveur de passes S.J. Green, un ancien des Oiseaux, et les joueurs de ligne offensive Sean McEwen et Chris Van Zeyl.

Les Stampeders de Calgary, finalistes contre Toronto, sont les mieux représentés avec six sélections.

Deux autres anciens des Alouettes, évoluant maintenant pour les Roughriders de la Saskatchewan, font partie de l’équipe d’étoiles, soit le receveur Duron Carter et le demi défensif Ed Gainey. Il s’agit d’une deuxième présence chez les étoiles pour Green et Carter.

Des 27 joueurs choisis par les membres de l’Association des chroniqueurs de football du Canada et par les entraîneurs-chefs de la LCF, 23 proviennent de la section Ouest et seulement quatre de l’Est.

Cinq joueurs des Eskimos d’Edmonton et des Blue Bombers de Winnipeg ont été sélectionnés, quatre des Roughriders, trois des Lions de la Colombie-Britannique et un du Rouge et Noir d’Ottawa.

En tout, huit joueurs canadiens font partie des étoiles.