Le feu dans les yeux de Carey Price

José Théodore se réjouit comme tous les partisans des Canadiens de retrouver un Carey Price au sommet de son art devant le filet montréalais.



Mais qu’est-ce qui a changé entre le moment ou Price se cherchait – tout comme le Tricolore, d’ailleurs – et maintenant, tandis que le numéro 31 demeure invaincu en cinq matchs depuis son retour d’une blessure au bas du corps?



Théodore, expert de la chaîne TVA Sports et ancien récipiendaire des trophées Hart et Vézina sous les couleurs des Canadiens, analyse la situation dans une chronique publiée mardi dans Le Journal de Montréal.

Ça se confirme!



Le Carey Price des beaux jours est de retour et il entraîne tout le monde dans son sillon, mais vous savez quoi? Je crois que Price vient d’apprendre, à 30 ans, quelque chose qu’il aurait dû apprendre à 22 ou 23 ans. Il a appris à se battre et à ne rien tenir pour acquis.

Arrêter des rondelles, on savait que ça reviendrait. Ce n’est pas un hasard si Price est le joueur le mieux payé chez le Canadien. Toutefois, il y a quelque chose qui m’agaçait chez lui et bien que ce soit une qualité, c’est aussi un défaut. Je ne voyais pas où était son bouton de panique. Il y a des limites à se montrer imperturbable et à laisser entendre que perdre, ce n’est pas si grave, qu’il ne faut pas s’énerver.

Je crois qu’on a vu où était le bouton de panique de Price. Il s’est passé des choses dans les dernières semaines qui l’ont forcé à réagir et à provoquer un changement chez lui, tant dans son jeu que dans son attitude. Il a fallu qu’il atteigne le fond du baril pour que ce changement s’opère.

Price a souvent faussé les données dans l’évaluation du Canadien. Habituellement, l’équipe paraissait mieux qu’elle ne l’était en réalité à cause de lui, mais en début de saison, il a faussé les données dans l’autre sens. Cette fois, l’équipe paraissait pire qu’elle ne l’était à cause de lui.

Dès son retour contre les Sabres de Buffalo, j’ai vu une nouvelle détermination. Il y avait du feu dans ses yeux. C’est comme si tout à coup, celui qui a été étiqueté le meilleur gardien du monde avait des choses à prouver.

Et il se devait de réagir. Après son horrible début de saison suivi d’une blessure mystérieuse, puis des succès de Charlie Lindgren et des doutes du public, je ne voulais plus voir ce côté nonchalant et prima donna de Price. L’équipe avait besoin de lui en cette semaine critique. Price a même joué deux matchs en deux soirs. Il a aussi battu le gagnant du trophée Vézina, Sergei Bobrovsky. C’est comme s’il voulait dire à tout le monde : « C’est encore moi le meilleur ! »

Son mauvais début de saison est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, tant pour lui que pour l’équipe. Le Canadien est sorti des blocs tellement fort dans les dernières années qu’il n’y avait jamais ce sentiment d’urgence dans leur jeu.

Comparaisons avec Roy

Le plus beau cadeau que j’ai reçu dans ma carrière, c’est que j’ai eu à me battre pour mon poste dans mes premières années. J’ai eu dans les pattes Jocelyn Thibault, Mathieu Garon, puis Jeff Hackett. Je n’avais rien d’acquis, mais Price a été développé différemment. Il n’a jamais été poussé. Au contraire, on lui a enlevé Cristobal Huet, puis Jaroslav Halak.

Lorsque Price a gagné la coupe Calder à 19 ans avec les Bulldogs d’Hamilton, on l’a immédiatement comparé à Patrick Roy, qui avait réussi le même exploit avec les Canadiens de Sherbrooke en 1985.

Le directeur général de l’époque, Serge Savard, ne voulait pas que son jeune gardien se sente trop confortable. Il a donc acquis Brian Hayward, pour lui pousser dans le dos. Même avec une bague de la coupe Stanley, Roy a appris tôt que dans le hockey, il n’y avait jamais rien d’acquis et ça a fait de lui un meilleur gardien.

Price n’a pas été formé de cette façon et aujourd’hui, à 30 ans, il apprend à se battre et qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis. Il aurait dû apprendre ça à 22 ou 23 ans, mais il n’est jamais trop tard.