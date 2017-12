Publié aujourd'hui à 07h25

Mis à jouraujourd'hui à 07h27

Batman.

Carey Price.

Les deux portent un masque. Les deux sont protégés par une armure.

Les deux parlent peu. Les deux sourient rarement.

Les deux sont les seuls à pouvoir sauver leur ville.

Batman, c’est Gotham City. Price, c’est Montréal.

Dans ses deux derniers films, Dark Knight en 2008 et Dark Knight Rises en 2012), Batman est présenté comme le Chevalier noir. On voit son côté sombre, mystérieux et héroïque.

Batman passe de héros à fugitif. On veut le chasser de Gotham City.

Après une longue absence qui lui permettra de guérir ses blessures mentales et physiques, Batman revient en force pour sauver sa ville.

Pour sa part, Price nous a présenté un côté sombre en début de saison. Après 11 matchs, il avait une fiche de 3-7-1, une moyenne de buts accordés de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877.

Plusieurs voulaient l’échanger et le chasser de Montréal. Il s’est absenté pendant trois semaines pour guérir une blessure. Un repos qui lui a aussi été bénéfique mentalement.

Et là, Price, jusqu’ici, a sauvé la saison des Canadiens. Dans son cas, la suite du scénario n’est pas encore écrite.

Carey Price, c’est le super-héros des Canadiens.

Et comme Batman, Price connaît des hauts et des bas, mais il demeure, encore et toujours le seul qui peut faire la différence.

Les dernières semaines en sont le parfait exemple. Et j’ai envie de dire que l’ensemble de sa carrière avec les Canadiens le démontre parfaitement.

Quand Bruce Wayne met son costume de Batman, Gotham City est en sécurité.

Quand Carey Price enfile son costume de super-héros, Montréal peut reposer en paix.

Mais quand Bruce Wayne et Carey Price décident de remiser leur costume, les méchants ont plus de facilité à envahir leur ville.

Bon.

Évidemment, Batman est un personnage fictif qui ne sera jamais égalé.

Mais avouez que le parallèle est intéressant.

Price, le Chevalier noir.