La valeur des Canadiens (et de la LNH) en hausse

Le Canadien de Montréal a perdu la deuxième place au profit des Maple Leafs de Toronto dans le classement annuel du magazine spécialisé «Forbes», qui a diffusé mardi la liste des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant la plus importante valeur financière.

Les Rangers de New York ont conservé le sommet en vertu d’une valeur de 1,5 milliard $, celle-ci étant en hausse de 20 % comparativement à l’année passée.

Les Leafs (1,4 milliard $) ont affiché une progression de 27 %, alors que le Tricolore (1,25 milliard $) a présenté une amélioration de 12 %. Ses revenus ont par ailleurs totalisé 236 millions $.

Le top 5 est complété par deux autres des six équipes originales de la LNH, soit les Blackhawks de Chicago (1 milliard $) et les Bruins de Boston (890 millions $).

Chez les formations canadiennes, les Canucks de Vancouver (730 millions $), les Oilers d’Edmonton (520 millions $), les Flames de Calgary (430 millions $), les Sénateurs d’Ottawa (420 millions $) et les Jets de Winnipeg (375 millions $) occupent dans l’ordre les huitième, 12e, 19e, 20e et 26e échelons.

Les Coyotes de l’Arizona (300 millions $) sont derniers, derrière les Panthers de la Floride (305 millions $).

Disputant la première campagne de leur histoire, les Golden Knights de Vegas (500 millions $) sont au 14e rang.

Valeur financière des équipes de la LNH en 2017

1- Rangers de New York, 1,5 milliard $

2- Maple Leafs de Toronto, 1,4 milliard $

3- Canadien de Montréal, 1,25 milliard $

4- Blachawks de Chicago, 1 milliard $

5- Bruins de Boston, 890 millions $

6- Kings de Los Angeles, 750 millions $

7- Flyers de Philadelphie, 740 millions $

8- Canucks de Vancouver, 730 millions $

9- Red Wings de Detroit, 700 millions $

10- Penguins de Pittsburgh, 650 millions $

11- Capitals de Washington, 625 millions $

12- Oilers d’Edmonton, 520 millions $

13- Stars de Dallas, 515 millions $

14- Golden Knights de Vegas, 500 millions $

15- Sharks de San Jose, 490 millions $

16- Ducks d’Anaheim, 460 millions $

17- Blues de St. Louis, 450 millions $

18- Wild du Minnesota, 440 millions $

19- Flames de Calgary, 430 millions $

20- Sénateurs d’Ottawa, 420 millions $

21- Devils du New Jersey, 400 millions $

22- Islanders de New York, 395 millions $

23- Lightning de Tampa Bay, 390 millions $

24- Avalanche du Colorado, 385 millions $

25- Predators de Nashville, 380 millions $

26- Jets de Winnipeg, 375 millions $

27- Hurricanes de la Caroline, 370 millions $

28- Sabres de Buffalo, 350 millions $

29- Blue Jackets de Columbus, 315 millions $

30- Panthers de la Floride, 305 millions $

31- Coyotes de l’Arizona, 300 millions $