Jonathan Drouin patine à nouveau

Jonathan Drouin était de retour sur la glace à Brossard, mardi, alors que ses coéquipiers de l’effectif régulier des Canadiens obtenaient congé avant le match contre les Blues de St. Louis en soirée à Montréal.

La présence de l’attaquant québécois sur la patinoire fut très brève. Blessé au bas du corps, Drouin est censé revenir au jeu bientôt, selon l’entraîneur-chef Claude Julien.

L’ancien du Lightning de Tampa Bay n’a pas participé aux victoires de 6-3 et de 10-1 des Canadiens sur les Red Wings jeudi à Detroit et samedi à Montréal. Drouin totalise 17 points, dont cinq buts, en 25 rencontres depuis le début de la saison.



Également vus lors d’un entraînement très limité en matinée : le gardien Antti Niemi ainsi que les défenseurs Joe Morrow et Jakub Jerabek.