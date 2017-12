Floyd Mayweather avoue avoir laissé des chances à Conor McGregor

Lors d'un séjour en Chine cette semaine, le boxeur Floyd Mayweather fils a avoué avoir fait durer le plaisir contre Conor McGregor pendant leur combat du 26 août.

Comme plusieurs l’anticipaient, «Money» a remporté le combat par K.-O. technique au 10e round. Cependant, la plupart des spectateurs et des experts ont été surpris par la ténacité du champion de l'Ultimate Fighting Championship lors de son premier duel chez les professionnels.

Sauf que Mayweather fils (50-0-0, 27 K.-O.) peut expliquer cette performance «inattendue».

«Plusieurs ont critiqué la tenue du combat entre Mayweather-McGregor, pas vrai? Je vais vous dire la vérité: vous savez que j'ai fait durer le plaisir. Je l'ai fait bien paraître pour vous tous, pour satisfaire les partisans», a-t-il expliqué au site internet Bad Left Hook.

Les statistiques confirment son plan de match: le retraité a lancé (et non atteint) six coups au premier round, 10 autres au deuxième round et 12 au troisième, selon le dispositif informatique CompuBox. Il s'agit d'un rythme extrêmement lent, même pour un boxeur défensif.

Pour sa part, McGregor (0-1-0, 0 K.-O.) fait les manchettes pour toute autre chose que ses exploits dans l'octogone: une bagarre dans un bar, des menaces de la mafia irlandaise et sa réponse adressée aux gens du milieu interlope composent présentement son quotidien.