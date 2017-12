Des signes prometteurs de Ryan Shazier

Ryan Shazier, secondeur des Steelers de Pittsburgh hospitalisé après un contact avec Josh Malone des Bengals de Cincinnati, était capable de bouger ses extrémités inférieures mardi en matinée, selon ce qu’a rapporté le NFL Network.

Shazier aurait subi une contusion vertébrale et il faudrait attendre que l’inflammation diminue pour en savoir plus sur sa condition exacte. Selon la version officielle des Steelers, le joueur défensif a «subi une blessure au dos et a été amené au centre médical de l’Université de Cincinnati où il s’est soumis à des tests pour évaluer son état de santé.»

Les prochaines 24 à 48 heures seraient cruciales au rétablissement de Shazier.

#Steelers LB Ryan Shazier has shown promising signs this morning. I’m told he has some movement in his lower extremities after last night’s back injury, but the next 24-48 hours are key for increased improvement.