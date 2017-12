Bologne la magnifique

Quand Joey Saputo est devenu président du FC Bologne en novembre 2014, le propriétaire de l’Impact de Montréal est devenu un visage plus qu’apprécié dans les rues de la ville italienne, dont le club a connu une vingtaine d’années de difficultés et n’a plus connu la gloire depuis les années 1960.

Après plusieurs passations de pouvoir ces dernières années, des problèmes financiers et au gré des promotions et relégations en première et deuxième divisions italiennes (Serie A et Serie B), Saputo et les propriétaires du FC Bologne se sont présentés avec une aura salvatrice aux yeux des supporters.

Saputo a aidé les fans de Bologne a retrouver leur fierté, en quelque sorte, comme en fait foi l’épisode 21 de la troisième saison de Secteur 12, websérie de l’Impact.

«Franchement, j’adore les gens. La première fois que je suis venu ici, j’ai apprécié que les gens soient respectueux de ton espace, même si tu es propriétaire d’un club. Je n’ai jamais senti qu’il y avait de problème en marchant dans la ville», a raconté Saputo dans l’épisode.

«On entend beaucoup parler de propriétaires qui se font harceler parce qu’ils ne dépensent pas comme il faut ou qu’ils ne recrutent pas les bons joueurs. À Bologne, je n’ai pas encore ressenti cela.»