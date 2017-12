Islanders - Lightning : pluie de buts à prévoir à Tampa

Deux des trois premières puissances offensives de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Islanders de New York et le Lightning de Tampa Bay, s’affrontent ce soir en Floride dans un match qui promet en termes de spectacle.

La rencontre est présentée en direct sur TVA Sports à 19h30; avant-match 19h.

À égalité avec les Maple Leafs de Toronto, les Islanders (16-8-2, 34 points) mènent la ligue avec 99 buts marqués. Le Lightning (18-6-2, 38 points), qui a un peu ralenti après un début de saison du tonnerre, suit le duo d’équipes avec 95 buts.

Terreur des défensives adverses plus tôt cet automne, la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper a effectivement échappé quatre de ses sept dernières rencontres – rien d’alarmant, mais Steven Stamkos, Nikita Kucherov et compagnie à des soirées de quatre, cinq, six buts à ses partisans soir après soir en début de campagne.



Kucherov (19 buts, 38 points) et Stamkos (11 buts, 37 points) demeurent les deux meilleurs marqueurs de la LNH. Les Islanders ne sont pas à plaindre en vertu de la production de leur capitaine John Tavares (17 buts, 30 points) et du surprenant attaquant Josh Bailey (5 buts, 31 points).

Les «Ilses» ont infligé aux «Bolts» le premier de leur quatre dernières défaites, 5-3 le 18 novembre; ce soir-là, le petit Yanni Gourde, ancien des Tigres de Victoriaville, avait réalisé un doublé pour le Lightning.