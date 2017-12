Un Québécois chez un géant du football de la NCAA

Peu nombreux sont les joueurs de football québécois ayant atteint les plus hautes sphères du football universitaire américain.

À force de labeur acharné, Benjamin St-Juste, de Rosemère, vient de prouver cet automne que malgré les coups durs, les rêves les plus fous ne sont jamais hors de portée. Le demi de coin vient de disputer une première saison avec les Wolverines de l’Université du Michigan, l’un des plus prestigieux programmes de football aux États-Unis.

À neuf ans, St-Juste découvrait sans le savoir sa future passion, le carburant de ses ambitions actuelles. Sur la scène civile avec les Wildcats de Laurentides-Lanaudière, celui qui était alors demi de sûreté a appris les rudiments de son sport de manière « récréative ».

En 2012, avec les Loups de l’école Curé Antoine-Labelle, il jouait toujours « pour le fun ».

Les premières aspirations un peu plus sérieuses se sont éveillées en lui lorsqu’il évoluait avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Déjà, depuis quelque temps, ses parents percevaient un potentiel certain et l’incitaient à se renseigner sur une éventuelle incursion de l’autre côté de la frontière. Mais les diverses incitations demeuraient vaines.

Déclic

À l’été 2014, un déclic s’est produit lorsqu’il a été retranché du camp d’Équipe Québec malgré son talent évident. St-Juste a redoublé d’ardeur, le gymnase et le terrain devenant ses résidences secondaires.

Un an plus tard, il participait à un premier camp aux États-Unis, ressortant même d’une toute première expérience à Albany avec le titre de joueur le plus utile du camp. Une graine venait d’être semée.

«Toutes les étapes d’entraînement pour en arriver à la NCAA, je les ai faites par moi-même, avec l’aide de ma famille. Il n’y a pas grand-monde au Québec qui décide d’aller jouer aux États-Unis et qui peut vraiment t’aider», a indiqué St-Juste dans un long entretien avec Le Journal de Québec, citant au passage Renaldo Sagesse, entraîneur des Spartiates et ancien joueur de ligne défensive des Wolverines.

Cap sur le Michigan

Plus tard dans le même été, celui qui n’avait alors que 17 ans a décidé de franchir une étape additionnelle. Pourquoi ne pas se rendre au Michigan pour prendre part à un camp des Wolverines ? Rien de moins !

Quelques jours plus tard, St-Juste se retrouvait dans le bureau de Jim Harbaugh. Le réputé entraîneur-chef lui a alors fait une offre qui a bouleversé sa vie : une bourse d’études complète qui en ferait un membre en règle des Wolverines.

Le 3 janvier dernier, St-Juste s’installait pour de bon sur le campus, à Ann Arbor. Le 2 septembre, il sortait du tunnel d’où surgissent habituellement les mythiques Cowboys de Dallas, au rutilant AT&T Stadium, pour disputer un premier match avec les Wolverines face aux Gators de la Floride. La folle aventure était bien lancée.

Trois mois plus tard, c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il vient de compléter sa première saison en jouant au sein des unités spéciales et en participant à deux fins de match en défensive.

«Ça me rend vraiment très fier. Il y en a peu qui sont choisis et c’est vraiment un honneur. Je suis content de pouvoir prouver à tous les joueurs de football québécois que quiconque y met les efforts nécessaires peut réussir. J’essaie de donner l’exemple parce qu’il y a encore trop de gens qui disent que c’est impossible d’y arriver», a-t-il lancé.

La route vers le rêve ultime de la NFL demeurera longue et parsemée d’embûches, mais les premiers jalons de la réussite sont posés.