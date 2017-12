Tyler Thornburg et les Red Sox évitent l’arbitrage

Les Red Sox de Boston ont accordé un contrat d’une saison au lanceur droitier Tyler Thornburg, lundi, évitant ainsi l’arbitrage salarial.

L’athlète touchera 2,05 millions $, selon le réseau ESPN.

La formation du Massachusetts a fait l’acquisition de lanceur au mois de décembre dernier des Brewers de Milwaukee en retour du joueur de troisième but Travis Shaw et des espoirs Mauricio Dubon et Josh Pennington.

Thornburg a raté l’entièreté de la plus récente campagne du baseball majeur en raison d’une blessure à l’épaule.

Il a connu sa meilleure saison en carrière en 2016, montrant une fiche de 8-5 et une moyenne de points mérités de 2,15. Il a également enregistré 13 sauvetages.