T.J. Oshie assommé

Les Capitals de Washington pourraient devoir faire sans les services de T.J. Oshie. L’attaquant a été contraint de quitter la rencontre en fin de deuxième période face aux Sharks de San Jose, lundi soir, suite à un violent contact qu’il a encaissé à la tête.

Alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à écouler au deuxième engagement, l’attaquant des Caps s’est dirigé en territoire ennemi pour appliquer de la pression sur Logan Couture le long de la rampe. La bataille, pour le moins physique, a vu Oshie chuter sur ses genoux avant d’être frappé de plein fouet par Joe Thornton qui s’amenait pour le contact.

#Caps TJ Oshie (upper body) will not return to tonight’s game and will be re-evaluated tomorrow.