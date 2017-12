Quelle est l'aubaine du Canadien?

Marc Bergevin peut être blâmé pour bien des choses, mais il faut certainement l’applaudir quand on pense aux acquisitions de Paul Byron et de Phillip Danault, les deux plus belles aubaines du Canadien de Montréal cette saison.

Âgé de 28 ans, Byron touche à peine 1,2 millions par saison. L’an dernier, il a produit 43 points dont 22 buts dans l’uniforme tricolore, des sommets personnels. Et samedi dernier, il a inscrit son premier tour du chapeau en carrière, au Centre Bell en plus!

De l’autre côté, acquis des Blackhawks de Chicago en retour de Tomas Fleischmann et Dale Weise, Phillip Danault a sauvé la mise pour le Canadien à bien des occasions.

En l’absence d’un premier joueur de centre l’an dernier, le Québécois a élevé son jeu d’un cran au point d’inscrire 40 points, notamment aux côtés du capitaine Max Pacioretty.

Comment alors départager ses deux véritables aubaines? Louis Jean et Michel Bergeron ont tenté de les départager à l’émission Dave Morissette en Direct, lundi soir, à voir dans la vidéo ci-haut.