Ovechkin devance Recchi!

Le capitaine des Capitals Alex Ovechkin a fait d’une pierre deux coups, lundi soir contre les Sharks.

Non seulement le grand Russe a marqué son 20e filet de la saison en échappée, mais en plus, ce but était le 578e de sa prolifique carrière dans la LNH.

Ce but lui permet donc de devancer Mark Recchi et de prendre seul le 20e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH!

Ce nouvel exploit survient quelque jours après qu’il eut devancé Mike Bossy avec son 577e but.

