Noel Thorpe se trouve du boulot

L’ancien coordonnateur défensif des Alouettes de Montréal Noel Thorpe s’est trouvé un nouvel emploi. Il occupera dorénavant les mêmes fonctions chez le Rouge et Noir d’Ottawa.

La formation a annoncé le tout lundi.

Thorpe en sera à une 15e saison au sein d’un groupe d’entraîneurs de la Ligue canadienne de football (LCF). Il était au service des Alouettes au cours des cinq plus récentes campagnes.

«Nous sommes excités d’ajouter Noel à notre groupe, a dit l’entraîneur-chef Rick Campbell, dans un communiqué. Il a une réputation pour construire des unités défensives de premier plan dans la LCF. Nous voulons constamment ajouter des entraîneurs de ce calibre à notre groupe.»

«Le Rouge et Noir est une organisation de première classe avec du leadership et un engagement vers l’excellence, a pour sa part dit Thorpe. Je suis très heureux de me joindre à l’équipe.»