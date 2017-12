Voici un survol des activités du dimanche 3 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Los Angeles 3, CHICAGO 1

WINNIPEG 5, Ottawa 0

VEGAS 3, Arizona 2 (OT)

Dallas 7, COLORADO 2

Les Jets au sommet!

Blake Wheeler a amassé quatre points (un but, trois aides) pour propulser les Jets (17-6-4) au premier rang de l’Association de l’Ouest. Ils sont à égalité avec le Lightning au sommet de la LNH avec 38 points.

Les Jets ont collé une sixième victoire de suite au Bell MTS Place, où ils n’ont pas subi la défaite à leurs 10 dernières sorties (9-0-1). Selon le Elias Sports Bureau, ils s’approchent d’un record de concession datant de l’époque des Thrashers d’Atlanta, qui avaient connu deux bonnes séquences sans défaite en temps réglementaire : une fiche de 7-0-0 du 2 au 18 mars 2007 et l’autre de 8-0-3 du 9 décembre 2005 au 13 janvier 2006.

Wheeler a amassé au moins trois points dans un match pour la troisième fois à ses quatre dernières sorties pour ainsi devenir le premier capitaine des Jets à enregistrer trois matchs de quatre points ou plus en une seule saison. Il a amélioré sa récolte avec sept buts et 35 points, ce qui lui vaut le quatrième rang des pointeurs du la ligue.

Mark Scheifele a inscrit un but et une passe décisive pour étirer sa série de matchs consécutifs avec au moins un point à quatre, lors desquels il a amassé trois files et six aides. Il revendique maintenant 14 buts et 34 points en 27 parties cette saison, ce qui lui vaut le cinquième rang des pointeurs du circuit Bettman.

Le gardien Connor Hellebuyck a mérité la victoire à chacune des rencontres à domicile pendant la présente séquence. Dimanche, il a repoussé 21 tirs, bon pour son premier jeu blanc de la saison (septième de sa carrière) pour ainsi améliorer sa fiche à 15-2-3 avec une moyenne de buts de 2,31 et un taux d’efficacité de ,925.

Selon Elias, Patrik Laine est devenu le quatrième joueur depuis la saison 2005-2006 à marquer 49 buts au 100e match de sa carrière.

Les Golden Knights font la loi chez eux

Reilly Smith (un but) a marqué le premier but de sa carrière en prolongation pour permettre aux Golden Knights (16-9-1, 33 points) de freiner une glissade de trois rencontres (0-3-0) et améliorer leur fiche à 10-2-0 au T-Mobile Arena.

Selon Elias Sports Bureau, la concession du Nevada est la première équipe de la LNH à remporter 10 de ses 12 premiers duels à domicile à sa campagne inaugurale.

Les Kings et les Stars ne perdent plus

Les Kings (17-8-3, 37 points) et les Stars (16-10-1, 33 ponts) ont tous gagné à l’étranger pour étirer à cinq leurs séquences victorieuses.

Anze Kopitar et Dustin Brown ont chacun amassé deux points (un but, une aide) alors que les Kings se sont emparés de la tête de la section Pacifique de l’Association de l’Ouest. Ils sont devenus la première équipe de la ligue à gagner 10 rencontres à l’étranger, cette saison (10-3-1). Pour y parvenir, Jonathan Quick a stoppé 24 lancers en route vers sa quatrième victoire de suite (4-0-0, moyenne de 1,23, taux d’efficacité de ,952).

Cinq patineurs différents des Stars ont noirci la feuille de pointage plus d’une fois dans leur poussée de sept buts. Ils ont marqué six filets ou plus pour la troisième fois en huit sorties et sont la sixième formation au cours des sept derniers jours à enfiler l’aiguille à sept reprises en une seule partie.

