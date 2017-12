Les Sea Dogs ne cherchent pas à échanger Joseph Veleno

Si Saint John décide de se départir de son capitaine et meilleur joueur Joseph Veleno, le président et directeur général de l’organisation des Maritimes, Trevor Georgie n’ira pas cogner à la porte de ses voisins.

Affaiblis par le départ de nombreux joueurs au profit des rangs professionnels comme le défenseur-étoile Thomas Chabot, les Sea Dogs vivent un dur lendemain de veille. La conquête de la Coupe du Président au printemps dernier les pousse désormais à considérer une transaction impliquant le jeune Joseph Veleno.

L’attaquant de 17 ans, qui compte jusqu’ici 28 points à sa fiche personnelle, figure parmi les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey et sa valeur sur le marché des transactions compte parmi les plus élevées du circuit Courteau.

« Je suis quelqu’un de patient. On parle ici de notre capitaine. Je ne négocie pas. On m’a présenté des offres, mais on ne cherche pas à l’échanger. Ça va prendre une offre incroyable », a clarifié le directeur général des Sea Dogs.

Le début d’un nouveau cycle pour l’organisation des Maritimes marque aussi une baisse de l’intérêt pour présenter le tournoi de la Coupe Memorial en 2019.

« Pour le moment, on considère encore. Mais on considère de moins en moins. On doit respecter le cycle du hockey junior », de préciser Trevor Georgie. Après tout, le président des Sea Dogs est conscient que ses troupes ne présenteront pas un visage aussi compétitif qu’il l’a été au cours des quelque saisons à venir.