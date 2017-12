Les regrets de Brandon Davidson

Le défenseur Brandon Davidson rentre à Edmonton comme s’il n’avait jamais quitté les Oilers pour aboutir chez les Canadiens de Montréal.

Celui qui a été réclamé au ballottage dimanche par l’équipe qui lui a donné sa première chance dans la Ligue nationale de hockey retrouvera d’anciens coéquipiers, ainsi que le même personnel d’entraîneurs qu’en février dernier, lorsqu’il a été échangé en retour de David Desharnais.

«C’est ici que tout a commencé pour moi. Je vais me sentir confortable de rentrer dans le vestiaire comme si (l’échange) n’était jamais arrivé», a-t-il raconté lundi, au quotidien «Edmonton Journal».

«Ce sont les mêmes entraîneurs. Je n’aurai pas de comptes à rendre.»

Des regrets

L'arrière originaire de Taber, en Alberta, n'a pas joué depuis le 26 novembre dernier à Nashville.

Malgré les chances qu’il a obtenues, il a inscrit une aide avec neuf minutes au cachot et un différentiel de -3 en 13 rencontres. Il était devenu évident que Joe Morrow et, plus récemment, Jakub Jerabek l’avaient supplanté dans un rôle sur la troisième paire défensive

Davidson plaide que le système de l’entraîneur-chef Claude Julien n’était peut-être pas fait pour lui.

«C’était un style de jeu différent pour moi et ça ne m’a pas avantagé», confie-t-il.

«Je n’ai pas bien joué à Montréal. J’ai échoué. J’ai été incapable de faire ce qu’on attendait de moi. Je suis déçu et j’ai des regrets. Je ne pointe pas de doigt.»

Davidson est le cinquième arrière gaucher après Darnell Nurse, Oscar Klefbom, Kris Russell et Yohann Auvitu. Ce dernier pourrait être rétrogradé dans la Ligue américaine pour faire une place au nouveau venu.