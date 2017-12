Les meilleurs retours cette saison dans la LNH

Après une saison décevante, les Kings de Los Angeles sont de retour au sommet de la section Pacifique, grâce en grande partie au jeu du capitaine Anze Kopitar. Il n’est toutefois pas le seul joueur à avoir rebondi cette saison.

En janvier 2016, en plein cœur d’une saison de 24 buts et 74 points qui lui aura valu le trophée Selke, Kopitar a signé l’un des contrats les plus lucratifs de la ligue, soit un pacte de huit ans et 80 millions $. Alors qu’il entamait la première campagne de cette entente, il a été nommé capitaine, étant choisi pour mener l’équipe après un parcours décevant en séries.

La saison 2016-17 de Kopitar n’a toutefois pas été excellente. Il a terminé l’année avec 12 filets et 52 points, la pire fiche offensive de sa carrière.

Cette saison, un nouvel entraîneur, un nouveau directeur général et un nouveau système lui ont apporté une nouvelle opportunité. Après deux mois, aucun joueur dans la ligue ne semble avoir rebondi comme Kopitar. Il a égalé son total de buts de la campagne précédente en seulement 25 matchs et se dirige vers une saison de 41 buts.

Kopitar est également dans le top 10 des pointeurs et à ce rythme, il atteindra 91 points. Si on ajoute ses prouesses défensives, il méritera chacun des dollars qu’il empochera.

Kopitar n’est pas le seul joueur à avoir retrouvé le droit chemin. Voici quatre autres athlètes qui ont relancé leur carrière, cette saison.

Claude Giroux, Flyers de Philadelphie

À un certain moment, Giroux était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. De la saison 2010-11 à 2014-15, aucun joueur n’a amassé plus de points que Giroux. Sa production a toutefois ralenti considérablement au cours des deux dernières campagnes. L’année dernière, il a été limité à 58 points, le plus petit total depuis le début de sa carrière.

Présentement, les Flyers sont au cœur d’une série de 10 défaites, alors il est évident que tout n’est pas parfait pour Giroux. Il a toutefois obtenu 28 points, dont 11 buts, en 26 matchs, en route vers un dossier de 89 points.

Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg

Plusieurs indicateurs permettent de juger de la saison d’un joueur, mais la dernière campagne de Hellebuyck a été décevante sur toute la ligne. De plus, les Jets ont raté les séries pour une deuxième saison de suite. L’équipe a par ailleurs ajouté le vétéran Steve Mason à sa formation, à titre de réponse à la saison décevant de Hellebuyck.

Cette saison toutefois, Hellebuyck fait partie du top 10 avec un taux d’efficacité de ,925 et une moyenne de buts alloués de 2,31. À cinq contre cinq, le seul gardien qui fait mieux que Hellebuyck est Sergei Bobrovsky.

Dylan Larkin, Red Wings de Detroit

Il était difficile pour les partisans de Detroit de ne pas être enthousiasmé par la première saison de Larkin dans la LNH, alors qu’il a amassé 23 buts et 45 points, à 19 ans.

Mais l’année dernière, Larkin s’est présenté les mains vides à Detroit. À un moment, il a été limité à une aide et 21 tirs en 15 matchs.

Les choses ont cependant tourné pour lui. Même s’il éprouve encore de la difficulté à toucher la cible, ses 19 mentions d’aide et ses 23 points lui font miroiter une saison de 70 points.

Dustin Brown, Kings de Los Angeles

Il semble que ce soit plus qu’une simple remise sur les rails pour Brown. Il s’agit plus d’un rajeunissement pour celui qui était décrit comme le joueur le plus surpayé de la ligue pendant des saisons.

Peut-être est-ce dû à son temps de jeu augmenté ou le système du nouvel entraîneur John Stevens, mais Brown compte 23 points en 29 matchs. Il a obtenu au moins un point dans plus de la moitié des matchs des Kings et se dirige vers une récolte de 32 buts et 67 points.

