LeBron James employé de la semaine dans l’Association Est

LeBron James a été nommé joueur de la semaine de l’Association Est, dans la NBA, a annoncé la ligue lundi.

Le joueur étoile des Cavaliers de Cleveland reçoit l’honneur pour la première fois cette saison et pour la 58e fois de sa carrière, un record dans la NBA.

James a mené les Cavs à une fiche parfaite de 4-0 la semaine dernière en plus de maintenir une moyenne par match de 27,3 points, 8,5 rebonds, neuf mentions d’aide et un bloc. Il a aussi été élu joueur par excellence des mois d’octobre et de novembre (la saison commençait le 17 octobre), vendredi.

Avant leur match de lundi soir au domicile des Bulls de Chicago, les Cavaliers connaissaient une séquence de 11 victoires consécutives.

Après un début de saison décevant, ils occupent maintenant le deuxième rang de l’Association Est, quatre matchs derrière les Celtics de Boston.