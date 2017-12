Le Rouge et Noir s’entend avec Bolduc et Gillanders

Le Rouge et Noir d’Ottawa s’est entendu sur les termes de nouveaux contrats de deux ans avec les Canadiens Jean-Philippe Bolduc et Brendan Gillanders, a annoncé l’équipe lundi.

Bolduc, un secondeur qui évolue principalement au sein des unités spéciales, a commencé sa carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) à Ottawa en 2016. Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a accumulé huit plaqués à sa saison recrue et 14 en 2017.

Gillanders, un centre arrière originaire d’Ottawa, a récolté 133 verges au sol en 21 courses la saison dernière. Il s’aligne avec le Rouge et Noir depuis 2014.

«Brendan et J.P. ont été des éléments-clés pour nous, a affirmé Marcel Desjardins, le directeur général d’Ottawa, dans un communiqué. C’est le genre de joueurs qui rendent notre équipe meilleure, autant sur le terrain qu’à l’extérieur.»