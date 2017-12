Le Rocket ramène Zachary Fucale

Zachary Fucale revient chez le Rocket de Laval après un court séjour de deux matchs dans l’ECHL, selon ce qu’a rapporté Renaud Lavoie pour la chaîne TVA Sports, lundi.



La filiale des Canadiens dans la Ligue américaine (LAH) a envoyé Fucale à sa propre filiale de l’ECHL, le Beast de Brampton, avec lequel le gardien a enregistré un gain contre un revers, maintenant au passage une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’efficacité de ,924.

Zachary Fucale est de retour avec le Rocket après un court séjour à Brampton. #LavoieDubé — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 4 décembre 2017

Le Québécois de 22 ans, montre un dossier de 4-2-0, une moyenne de 3,54 et un taux d’efficacité de ,879 cette saison avec le Rocket. Le filet lavallois appartient présentement à Charlie Lindgren et à Michael McNiven.



Fucale, un ancien des Mooseheads de Halifax et des Remparts de Québec dans la LHJMQ, fut un choix de deuxième tour des Canadiens au repêchage de la LNH en 2013.