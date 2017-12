L’avenir passe par un aréna neuf à Saguenay

L’une des plus vieilles franchises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Saguenéens de Chicoutimi, logent dans le plus ancien amphithéâtre de tout le circuit, une situation qui ne pourra durer éternellement, soutient le commissaire Gilles Courteau.

En 2019, le Centre Georges-Vézina célébrera ses 70 ans d’existence à l’angle de la rue Bégin et du boulevard de l’Université. Parmi les arénas de la « Q », le seul qui ait duré aussi longtemps est le Centre Air Creebec de Val-d’Or, ouvert lui aussi depuis 1949.

Le vétuste édifice abrite les Saguenéens depuis leur entrée dans la LHJMQ en 1973 et, malgré d’importantes rénovations effectuées au fil des ans – un investissement de 6,2 millions $ en 2002 avait servi à l’implantation d’une patinoire de dimensions olympiques –, il fait constamment l’objet de critiques.

En 2016, le maire sortant Jean Tremblay avait soumis un nouveau projet, estimé à 25 millions $, pour retaper complètement le bâtiment, notamment son toit, dont la structure fragile nécessite des opérations de déneigement pendant l’hiver. La Ville de Saguenay avait toutefois dû faire marche arrière après que le gouvernement provincial eut refusé de financer une partie des travaux.

Une position claire

Questionné dans la foulée de l’élection de la mairesse Josée Néron début novembre, le commissaire de la LHJMQ, plutôt que de proposer un énième plan de restauration du CGV, suggère à la municipalité de bâtir un amphithéâtre flambant neuf au cours des prochaines années.

« Il n’y a aucun doute que, si on avait à faire une recommandation dans le moment, ce serait un amphithéâtre neuf qui servirait la population du Saguenay et les Saguenéens pour les 25 prochaines années. Ça répondrait aux attentes et aux exigences », martèle Gilles Courteau dans une entrevue accordée au Journal.

La mairesse Néron a décliné notre demande d’entrevue à ce sujet, par l’entremise de son attachée de presse, précisant qu’elle n’avait pas encore toutes les données en main pour se positionner sur la question du Centre Georges-Vézina. Avant de se retrouver aux commandes de Saguenay, Mme Néron était conseillère municipale depuis 2013. La Ville est propriétaire de l’équipe.

L’exemple de Gatineau

Pour le commissaire Courteau, même si de gros travaux avaient lieu, la capitale du Saguenay–Lac-Saint-Jean devrait tout de même être dotée d’un centre sportif moderne. La réfection du vestiaire des Saguenéens, qui a coûté 222 000 $ en début de saison, ne change rien non plus à son opinion.

« Cet amphithéâtre n’ira pas en s’améliorant. À l’époque, j’avais eu une rencontre avec le maire Tremblay et il était conscient des rénovations majeures à effectuer dans le Centre Georges-Vézina juste pour le mettre à niveau, pour respecter les standards minimums.

« À l’interne [à la LHJMQ], on a une expression [...] on dit de mettre une étoile dans le calendrier quand un match se termine [sans incident] à Guertin. On n’est pas encore rendu là dans le cas de Chicoutimi, mais si, d’ici deux ou trois ans, il n’y a rien de majeur de fait, ce sera quelque chose qu’il faudra revoir rapidement. »

La Ville de Gatineau devrait d’ailleurs inaugurer à l’automne 2020 un nouveau complexe sportif comprenant une patinoire de 4000 places où s’installeront les Olympiques. On estime que le projet, financé par un partenariat public-privé, coûtera 104 millions $. Le projet est cependant au cœur d’un conflit juridique qui pourrait retarder le début de la construction.