La fin pour Ben McAdoo avec les Giants?

La décision de clouer au banc Eli Manning, combinée à la défaite des Giants dimanche, pourrait avoir guidé l’entraîneur-chef Ben McAdoo à la porte de sortie.

Selon Chris Mortensen et Adam Schefter du réseau ESPN, la performance anémique de Geno Smith en remplacement du plus jeune des frères Manning au poste de quart pourrait pousser les propriétaires de l’organisation new-yorkaise à congédier l’entraîneur au cours des prochaines 24 heures.

Giants could fire HC Ben McAdoo in 24 hours after Sunday's game vs. Raiders, sources tell @mortreport and me.https://t.co/ivLQ0uLNyA