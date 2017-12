Jonathan Drouin patine en solitaire

Toujours aux prises avec une blessure au bas du corps, Jonathan Drouin a patiné en solitaire avant l’entraînement des Canadiens de Montréal, ont rapporté les médias présents à Brossard lundi.

Dimanche, les Canadiens avaient renvoyé l'attaquant Daniel Carr au Rocket de Laval, leur filiale de la Ligue américaine (LAH). Ils l'ont rappelé lundi.

Drouin n’a pas participé aux victoires de 6-3 et de 10-1 des Canadiens sur les Red Wings jeudi à Detroit et samedi à Montréal à cause de sa blessure, soi-disant mineure.

L'attaquant québécois totalise 17 points, dont cinq buts, en 25 rencontres depuis le début de la saison, sa première chez le CH. Impossible pour le moment de savoir si le Québécois participera au match à domicile contre les Blues de St. Louis, mardi.

En l'absence de Drouin, telle était la formation offensive tricolore à l'entraînement :

On ne touche à rien:

Galchenyuk JDLR Byron

Pacioretty Danault Shaw

Hudon Plekanec Gallagher

Carr Froese Deslauriers#CH #tvasports — Elizabeth Rancourt (@elitvasports) 4 décembre 2017

Petry absent

Jeff Petry n'a pas participé à l'entraînement du Tricolore. Le défenseur a reçu une journée de traitements, selon l'organisation.

Le défenseur de 29 ans a neuf points en 28 matchs cette saison.