Erik Karlsson se dit mal interprété

Erik Karlsson a remis les pendules à l’heure dans une entrevue avec un média suédois – un entretien publié lundi par le HockeyNews.se.

Le défenseur a assuré que rester avec les Sénateurs d’Ottawa demeure sa priorité, alors que des propos relatés par l’Ottawa Sun laissaient comprendre que Karlsson était peut-être plutôt concentré sur sa valeur contractuelle, peu importe l’équipe.

«Je ne pense pas que cela ait été dit de cette façon, mais c’est comme cela qu’ils l’ont sorti, a déclaré la vedette dans des propos traduits par SensChirp. Je veux rester à Ottawa, c’est ma maison et ma première priorité.

«Mon commentaire a été pris hors contexte, en quelque sorte. C’est plutôt que, quand le moment vient de négocier un nouveau contrat, tu veux avoir ce que tu mérites. C’est tout ce que je voulais dire. Ma priorité a toujours été de rester ici pendant toute ma carrière.

«On a écarté mes propos un peu dans une autre direction. C’est comme ça parfois ici avec les médias.» - Erik Karlsson

Karlsson, 27 ans, écoule l’avant-dernière année d’un pacte de sept ans lui rapportant 6,5 millions $ par saison. Le double récipiendaire du trophée Norris – remis au meilleur arrière de la Ligue nationale de hockey (LNH) – pourrait notamment s’inspirer de l’entente de P.K. Subban. Le salaire de celui-ci compte pour 9 millions $ sur la masse salariale des Predators de Nashville.

«Quand je me retrouverai sur le marché, j’obtiendrai quelque chose correspondant à ma juste valeur et ce ne sera pas moins que cela, peu importe où j’irai, avait-il déclaré au quotidien "Ottawa Sun". C’est la partie affaires du sport. [...] Je pense qu’il est temps de réaliser qu’il s’agit d’une "business" lorsque les deux parties concernées s’assoient à la même table. Ce n’est pas seulement le cas pour les propriétaires.»

Le numéro 65 des Sénateurs, que d’aucuns voient comme l’un des plus grands joueurs de sa génération, a inscrit un but et 16 mentions d’aide pour 17 points en 20 rencontres cette saison.