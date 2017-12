Deux Québécois assistent à sept matchs de la LNH en sept jours

Marc-André Cardinal et Benoit Brody sont de grands amateurs de hockey et ils ont réalisé un rêve au cours des deux dernières semaines en assistant à sept matchs dans sept villes différentes, et ce, en autant de jours.

Les deux amis, qui habitent à Gatineau, se sont lancés dans cette aventure le 25 novembre, entamant leur séquence à Toronto. Ils ont ensuite visité Pittsburgh, Detroit, Boston, Chicago, St. Louis et Nashville.

Malgré l’excitation, les deux hommes ont vécu dans leurs valises tout au long de leur périple, se déplaçant parfois en voiture, parfois dans les airs.

«Nous avons vécu dans une voiture pratiquement toute la semaine, a dit Cardinal au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous mangions sur la route. Nous n’avons pas fait grand-chose à part conduire, voler et regarder de bons matchs de hockey.»

Nashville au sommet

Les partisans de la Belle Province ont particulièrement été charmés par leur passage au Tennessee, la dernière escale de leur aventure, samedi.

«Nous avions de grandes attentes pour Nashville et nous n’avons pas été déçus, a poursuivi Cardinal. Nous y avons vu un peu de tout: de grands partisans et une bonne atmosphère. Somme toute, Nashville a été notre endroit préféré.»

Les compagnons garderont de bons souvenirs de leur voyage. Ils ont par ailleurs profité de leur périple pour rapporter une rondelle de chaque endroit. Ils ont bien failli rater l’objectif à Nashville, mais le défenseur Anthony Bitetto les a aidés, en leur remettant un disque à la fin de la période d’échauffement.

«Le meilleur dans tout ça, c’est de voir de nouveaux arénas, de nouvelles villes et d’entendre de nouveaux chants des partisans. Mais toute bonne chose a une fin...»

Lisez l'article intégral sur le site officiel de la LNH ici.