Dave Hakstol bien en selle, rassure Hextall

Dave Hakstol n’est pas près de perdre son emploi à titre d’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie.

Le Canadien tient cette assurance de source sûre, c’est son directeur général lui-même qui en a fait l’annonce, lundi soir, avant la rencontre face aux Flames de Calgary.

La légende des Broad Street Bullies Ron Hextall, aux commandes de la formation de la Pennsylvanie depuis mai 2014, a assuré que le pilote de 49 ans demeurera en poste au moins d’ici à la fin de la campagne. Il peut donc dormir tranquille.

Hextall: “Dave Hakstol is our coach and will remain our coach. Period.” He inferred it would be beyond this year, but didn’t specifically say that.