CMHJ : Un espoir des Canadiens invité au camp de la Finlande

L'équipe nationale de Finlande des moins de 20 ans a invité l'attaquant Joni Ikonen à son camp d'entraînement, lundi, en vue du Championnat mondial de hockey junior.

Le joueur de 18 ans vient d'inscrire son sixième point en 28 matchs (trois buts, trois aides) avec la formation de Kuopio, dans la ligue d'élite finlandaise (SM-liiga).



Un joueur de centre de 6 pi et 178 livres, Ikonen a été sélectionné au deuxième tour par les Canadiens au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey.



En défense, l’espoir des Stars de Dallas Miro Heiskanen, troisième joueur repêché au dernier encan, l’espoir des Canucks de Vancouver Olli Juolevo (cinquième sélection, 2016) et celui des Islanders de New York Robin Salo, choix de deuxième tour au plus récent repêchage, seront aussi du camp.



Au camp de développement des Canadiens, le gourou du repêchage des Canadiens Trevor Timmins comparait Ikonen à l'attaquant Artturi Lehkonen. Ce dernier se réjouissait d'ailleurs que les Canadiens le recrutent. Les deux ont joué pour l’une des meilleures équipes en Suède, le HC Frölunda.



À sa première présence au sein de l’organisation, cet été, il a fait tourner bien des têtes. C’était un simple camp de développement, mais on pouvait rapidement remarquer tout le talent et le potentiel du petit centre droitier.

Le tournoi se déroulera à Buffalo du 26 décembre au 5 janvier.