Cette fois, c’est un succès!

Le Pontiac Silverdome, grand stade de football bâti dans la région de Detroit au cours des années 1970, n’est plus.

Inutilisé ou presque depuis une quinzaine d’années, sans toit depuis 2013, le stade devait faire l’objet d’un redéveloppement qui n’est jamais survenu.

Une première destruction par explosifs a raté, au cours du dernier weekend. On s’attendait d’abord à ce que la gravité fasse son œuvre et que la structure s’effondre un peu plus tard, mais on a finalement décidé de procéder à une nouvelle implosion, lundi.

Cette fois, l’ancien stade des Lions de Detroit a cédé.