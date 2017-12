Alexis Lafrenière, un talent très rare

L’Océanic de Rimouski en a vu quelques-unes passer dans son giron. Après Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby, Alexis Lafrenière est la dernière perle rare à atterrir dans l’organisation du Bas-Saint-Laurent.

À sa première saison dans le circuit Courteau, l’attaquant de 16 ans cumule déjà 31 points en l’espace de 23 rencontres, dont 15 buts. Ses impressionnantes statistiques lui valent le 11e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le talent de la jeune sensation force même l'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic, Serge Beausoleil à revoir ses plans : « On est content d’être dans cette situation. Je ne compte pas dilapider nos choix au repêchage [...] mais on procédera certainement à quelques opérations chirurgicales pour s'améliorer », de confier le principal intéressé, enthousiaste à l’idée de pouvoir rivaliser plus tôt que prévu avec les nouvelles puissances de la LHJMQ.

Lors du magazine LHJMQ, Sébastien Goulet, Mikaël Lalancette et Steven Flynn sont revenus sur ce talent d’exception qui fait battre les cœurs des amateurs de hockey du Bas-Saint-Laurent. À voir dans la vidéo ci-haut.