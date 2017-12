Une première victoire en Coupe du monde pour Alex Boisvert-Lacroix

Alex Boisvert-Lacroix a révélé ses intentions à l'approche des Jeux olympiques en remportant l'épreuve de 500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse, dimanche à Calgary.

S'élançant dans la troisième des 10 paires, son chrono de 34,31 s a tenu bon. Le Sud-Coréen Min Kyu Cha, à un centième de seconde (34,314), et le Finlandais Mika Poutala (34,38) ont été les deux plus rapides à s'approcher du Québécois qui signe sa première victoire et son cinquième podium en carrière en Coupe du monde.

«Honnêtement, je pensais que j'allais terminer cinquième avec ce chrono-là. Quand j'ai fini, je me suis dit: "ouf", ça va me placer environ cinquième. Mais j'étais surpris, les temps qui suivaient n'étaient pas aussi bons. Je ne comprenais pas. Quand j'ai été certain de faire le top 5, j'ai célébré parce que c'était bon pour moi. Puis quand j'ai été assuré d'une médaille, le stress a encore augmenté parce que je savais que j'avais une chance pour l'or», a commenté le patineur originaire de Sherbrooke, joint avant la cérémonie des médailles.

Parmi les autres Canadiens, Laurent Dubreuil a terminé 12e à 24 centièmes du gagnant et Gilmore Junio a été disqualifié après avoir chuté dans le droit menant à l'arrivée.

Un souci de moins

Comme pour son coéquipier Dubreuil, gagnant lui aussi d'un programme de 500 m à Heerenveen il y a trois semaines, Boisvert-Lacroix a solidifié ses assises dans le processus de sélection olympique. Lors des sélections nationales au mois de janvier, il devra obtenir l'un des trois postes que détient le Canada sur cette distance aux Jeux, mais cette médaille en Coupe du monde le protège dans l'éventualité où le pays devrait faire des choix parmi les patineurs ayant rempli les critères afin de rencontrer le maximum de 10 hommes qu'il pourra amener à Pyeongchang.

«Pour moi, c'est un souci de moins qui s'enlève», affirme l'athlète de 30 ans, dont le chrono de 34,31 devrait également l'assurer d'un autre critère, celui de loger parmi les 16 meilleurs temps au monde au terme de la quatrième Coupe du monde à Salt Lake City, la semaine prochaine.

Le top 5 à la portée

Par cette victoire, le Québécois a fait un bond dans le classement en passant du 15e rang au septième. Il possède maintenant 187 points et suit Dubreuil, sixième avec 194.

Un autre enjeu se cache dans les deux autres épreuves de 500 m de vendredi et samedi prochains. Tout patineur canadien qui se situera dans le top 5 de ce classement se qualifiera automatiquement pour les Jeux sans avoir à vivre le supplice des sélections nationales.

«On regardera après les deux courses à Salt Lake. C'est tellement serré que je préfère me concentrer sur mon propre résultat. C'est en pensant de cette façon que ça a toujours mieux été. Pour l'instant, je suis sur une pente montante», observe avec modération Boisvert-Lacroix.