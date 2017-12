Tina Weirather enfin récompensée à Lake Louise

Souvent placée à Lake Louise, la Liechtensteinoise Tina Weirather a décroché dimanche sa première victoire dans la station de sports d'hiver des Rocheuses canadiennes en s'adjugeant le premier super-G de l'hiver, dimanche.

Avec sept podiums, dont le tout premier de sa carrière en Coupe du monde en décembre 2011 (2e), Weirather a toujours eu un petit faible pour le rendez-vous de Lake Louise.

Mais la victoire se refusait jusque-là toujours à elle, souvent pour quelques centièmes, comme vendredi lors de la première descente où elle a été devancée par l'Autrichienne Cornelia Hütter de 9/100e.

Mais la no 1 mondiale sortante du super-G, fille de deux légendes du ski alpin Harti Weirather et Hanni Wenzel, a pris sa revanche.

Elle a signé sa huitième victoire en Coupe du monde en devançant la Suissesse Lara Gut, 2e à 11/100e, et l'Autrichienne Nicole Schmidhofer, 3e à 27/100e.

Mais échaudée par ces précédentes désillusions, elle a douté jusqu'au bout.

«En franchissant la ligne d'arrivée, je me suis dit que ce qui s'était passé les dernières années, allait encore se reproduire et que j'allais finir encore 2e», a-t-elle expliqué.

«Comme c'est souvent Lara (Gut) qui m'a battue, je me suis concentrée sur sa manche et j'ai commencé à y croire après son passage», a poursuivi Weirather à propos de sa grande amie et partenaire d'entraînement.

Sa 5e place la veille dans la deuxième descente a sans doute fait la différence: «J'étais très en colère, car je n'ai vraiment pas eu de chance avec la luminosité qui a brutalement changé quand j'étais en piste. Je me suis servie de cette colère pour le super-G», a-t-elle avoué.

Vonn chute encore

De son côté, Gut, opérée du genou gauche en février, a confirmé qu'il faudrait bien compter sur elle cet hiver et notamment lors des JO-2018 de Pyeongchang.

Si la Française Tessa Worley, no 1 mondiale du slalom géant l'hiver dernier, a signé le meilleur résultat de sa carrière en super-G (4e), la grande gagnante du week-end est bien Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, 22 ans, a terminé à la 5e place au lendemain de sa victoire dans la deuxième descente, son premier succès en vitesse.

La skieuse de Vail, reine incontestée du slalom qui a remporté le classement général de la Coupe du monde 2016-17, avait terminé 3e vendredi.

Alors que son plus mauvais résultat de l'hiver est une 6e place, elle caracole en tête du classement général de la Coupe du monde avec 510 points, soit 172 de plus que sa dauphine, l'Allemande Viktoria Rebensburg.

L'autre star du ski américain Lindsey Vonn a en revanche vécu un week-end cauchemardesque sur la piste où elle a collectionné 18 victoires, dont 14 en descente.

Elle a été éliminée du super-G après une nouvelle faute d'intérieur après moins de vingt secondes de course.

La championne olympique 2010 de descente qui espère affronter les meilleurs descendeurs de la planète l'hiver prochain sur cette même piste de Lake Louise, était tombée lors de la première descente vendredi et s'était classée 12e de la seconde descente samedi.